Mamueba: Was die Beziehungen zu Russland anbelangt, so hätte ich auch auf Wandel durch Handel gesetzt. Was unsere neue Regierung betrifft, so wurde sie sehr, sehr früh ins eiskalte Wasser geworfen. Wer will es ihr verübeln, wenn hier und da etwas nicht so ganz läuft wie vorgesehen. Ich hätte einiges anders gemacht, aber es ist nun mal so, wie es ist. Was Uniper anbelangt, so verstehe ich die Zweifel an der mehrheitlich-staatlichen Übernahme nicht. Ebenso verstehe ich den zeitweisen Vergleich mit Adidas nicht. Adidas braucht kein Mensch. Uniper ist unverzichtbar und früher oder später wird sich der Bund ganz oder größtenteils aus der Aktie zurückziehen. Für mich war und ist der derzeitige Kursverlauf absolut erwartungsgemäß. Mal schauen, wie es weitergeht.