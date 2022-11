Gemeinsame Pressemitteilung zur Pressekonferenz 2022 der Spielwarenbranche / npdgroup · BVS · DVSI

Nürnberg (ots) - npdgroup deutschland GmbH / Marktforschung



Die Spielwarenbranche behauptet sich auch in schwierigem Umfeld



Das aktuelle Jahr 2022 hat neben den coronabedingten Herausforderungen auch mit

einer hohen Inflation zu kämpfen. Das hat auch Auswirkungen auf die

Spielwarenbranche in Deutschland. Der Markt hat sich im Zeitraum von Januar bis

Oktober mit -5% rückläufig im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.



Dieser Trend zeigt sich seit Mitte des Jahres in allen Vertriebskanälen. Nur der

Bereich der Generalists & Specialists weist, bedingt durch den starken

Jahresauftakt, noch ein positives aufgelaufenes Ergebnis von +10% auf. Diese

Zahlen müssen aber auch im Zusammenhang mit der sehr starken Entwicklung der

Spielware während der Hochphase der Corona Pandemie gesehen werden. Hier hatte

die Branche hohe Umsatzzuwächse generiert.