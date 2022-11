Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bank blickt in ihrem Kapitalmarktausblick 2023,den sie heute in Frankfurt am Main vorgestellt hat, verhalten optimistisch aufdas kommende Jahr. Die zu erwartende Rezession in den USA und Europa dürftemoderat ausfallen. Die Inflation wird zwar unter anderem aufgrund derEnergiepreise voraussichtlich zunächst hoch bleiben; die Leitzinsen solltenjedoch im Sommer ihren Höchststand erreichen. Anleiherenditen in den USA dürftenbereits im ersten Halbjahr ihren maximalen Wert erzielen. Die Deutsche Bankerwartet, dass der Renditeanstieg in der Eurozone in der zweiten Jahreshälfteausläuft. Aktien bleiben aufgrund niedriger Bewertungen bei stabilenUnternehmensgewinnen eine interessante Anlageoption.Russland-Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Selten zuvor gab es so vieleRisikofaktoren an den Märkten wie in den vergangenen Monaten. "Das Wachstum derWeltwirtschaft wird sich vermutlich weiter abschwächen - nach gut 3 Prozent indiesem Jahr auf etwas mehr als 2 Prozent im Jahr 2023", sagt Marc Schattenberg ,Volkswirt bei Deutsche Bank Research. "Der konjunkturelle Einbruch in derEurozone dürfte nach derzeitigen Prognosen weniger stark ausfallen als noch vorwenigen Monaten befürchtet, da das Risiko für Gasrationierungen deutlichgesunken ist." Ein Grund dafür sei der bisher milde Herbst, durch den sich derBeginn der Heizperiode nach hinten verschoben hat.Moderate Rezession in den USA und der Eurozone"Wir erwarten weder in den USA noch in Europa eine im historischen Vergleichstarke Rezession", sagt Schattenberg. Es sollte keinen so starkenKonjunktureinbruch geben wie während der Corona-Krise. Für die USA erwartet dieDeutsche Bank im kommenden Jahr ein Wachstum von 0,6 Prozent nach 2 Prozent imJahr 2022. Die Eurozone dürfte mit einem Minus von bis zu einem Prozentdavonkommen, nach einem Wachstum von 3 Prozent im laufenden Jahr. ChinasWirtschaft könnte nach dem Volkskongress im März 2023 von einer zu erwartendenallmählichen Lockerung der Null-COVID-Politik profitieren; das BIP dürfte bis zu5 Prozent wachsen. Ein Risiko in China bleibt die zögerliche Erholung desImmobilienmarktes. Um diesen zu stützen, hat die Regierung bereitsunterschiedliche Maßnahmen vorgestellt.Inflation - gekommen, um zu bleibenObwohl die Inflation nur allmählich sinkt, erwarten die Experten der DeutschenBank, dass die Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der EuropäischenZentralbank (EZB) im nächsten Jahr enden. Die straffere Geldpolitik derNotenbanken zeigt langsam Wirkung und die Gas- und Strompreise haben zuletztleicht nachgegeben. Eine anhaltend milde Witterung und hohe Speicherstände