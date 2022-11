- Die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs in Madube Pan, MDB01, weisen auf ähnliche Lithiumgehalte wie die Bohrungen in Eden Pan hin

- Derzeitige JORC-Mineralressource über Eden Lithium Pan von 286.909t Li2CO3(LCE)[i] definiert, die sich durch die Madube-Bohrungen voraussichtlich erhöhen wird

- Alle bisher in den Eden- und Madube-Pfannen gebohrten Löcher wurden von der Oberfläche aus gebohrt, wobei die Gehalte in der Tiefe zunahmen

- Acht der elf bisher bei Madube abgeschlossenen Bohrungen durchschnitten eine ähnliche Lithologie grüner Toneinheiten wie in der Eden Lithium Pan[ii]

- Die bisher in der Madube-Pfanne durchteuften Toneinheiten sind 44 % dicker als die Einheiten der Eden-Pfanne

- Die positive Lithium-Bestätigung hat dazu geführt, dass das Unternehmen weitere neun (9) Bohrlöcher (d.h. Erhöhung des Programms von 15 auf 24 Bohrlöcher) auf einem 500m-Raster über der Madube-Pfanne plant, wobei die Bohrungen nun im Dezember 2022 abgeschlossen werden sollen.

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium (Ton und Sole), Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich, bekannt zu geben, dass die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs in der Madube-Pfanne ähnliche Gehalte wie in der Eden-Pfanne ergeben haben, wo zuvor eine Lithium-JORC-Mineralressource definiert wurde.

Philip le Roux, der Chief Executive von Arcadia, erklärte: "Wir sind ermutigt, dass der Tenor der Mineralisierung in der Madube-Pfanne denjenigen zu wiederholen scheint, den wir in der Eden-Pfanne angetroffen haben. In Anbetracht der breiteren Abschnitte und ähnlichen Mineralisierungsniveaus, die in der Madube-Pfanne angetroffen wurden, sind wir zuversichtlich, dass dies nach Abschluss der Bohrungen zu einer bedeutenden Erweiterung der bestehenden Mineralressource im Bitterwasser-Ton-Projekt führen könnte."