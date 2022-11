RBC stuft ENEL auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel nach der Bekanntgabe eines Strategieplans für die kommenden drei Jahre auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. An der Planung des Versorgers für das operative Ergebnis (Ebitda), das Nettoergebnis und die Dividende habe sich weitgehend nichts geändert, was die Anleger positiv aufnehmen sollten, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe aber auf der geplanten Veräußerung von Vermögenswerten gelegen, mit der die Nettoverschuldung um 21 Milliarden Euro sinken solle./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 02:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 02:54 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,144EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m