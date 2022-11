Schwere Zeiten für Apotheken Wieso sie nun selbst aktiv werden müssen (FOTO)

Lampertheim (ots) - Nicolas Klose und Mara Maier sind die Gründer und

Geschäftsführer der RR Agency GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie

Apotheken und Pharmaunternehmen mithilfe digitaler Marketingstrategien bei der

Mitarbeitersuche und -bindung. So verhelfen sie ihren Kunden im gesamten

DACH-Raum zu mehr Sichtbarkeit.



Immer mehr Apotheken haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Viele

Apothekeninhaber sehen die Ursache für die prekäre Lage neben den steigenden

Energiepreisen und der mangelnden Sichtbarkeit in dem neuen Gesetzesentwurf, der

eine Erhöhung des Kassenabschlags enthält. Hinzu kommt, dass immer mehr

Patienten ihre Medikamente online bestellen. Dadurch verdienen Apothekeninhaber

auch an den Patienten, die sich selbst versorgen, immer weniger. In der Folge

ist davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten viele Apotheken schließen

werden müssen. "Die Digitalisierung konfrontiert Apotheken kontinuierlich mit

neuen Problemen", erklären Nicolas Klose und Mara Maier von der RR Agency GmbH.

"Um aus der aktuellen Lage einen Nutzen zu ziehen, müssen Apotheken ihre

Einstellung ändern. Gerade im Bereich Social Media ist ein Perspektivwechsel

vonnöten, wenn Apothekeninhaber dauerhaft am Markt bestehen möchten." Wie

Apotheken jetzt in die Sichtbarkeit kommen, um die prekäre Lage richtig zu

nutzen, haben die beiden Experten im Folgenden verraten.