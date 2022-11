Martin Herrenknecht warnt vor Abwanderung der Industrie und kritisiert Energiepolitik "Die Deutschen sind Angsthasen" (FOTO)

Hamburg (ots) - Martin Herrenknecht übt mit deutlichen Worten Kritik an der

Energiepolitik in Deutschland. "Als die Wirtschaft gut gelaufen ist, konnten wir

uns vieles leisten, auch das grüne Märchen von den Windrädchen und

Solaranlagen", erklärte der Vorstandschef des Tunnelbohrmaschinenherstellers

Herrenknecht. "Aber jetzt stecken wir in einer Energiekrise! Wir müssen die

Kohlekraftwerke hochfahren und die Kernkraft nutzen, damit wir sicher über den

Winter kommen. Nicht nur bis 2023", sagt er im Gespräch mit dem Magazin "ZEIT

für Unternehmer", dessen neue Ausgabe am 24. November erscheint.



In dem Gespräch sprach sich Martin Herrenknecht zudem dafür aus, Fracking in

Deutschland zu ermöglichen, um die Versorgungslage zu verbessern und die

Energiepreise zu senken. Es sei dagegen "hirnverrückt", Fracking-Gas aus Amerika

zu verflüssigen und nach Deutschland zu verschiffen.