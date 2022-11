Zwischendurch ein Tipp aus der Redaktion: In der zweiten und dritten Reihe lassen sich jetzt Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Holen Sie sich hier diesen Geheimtipp von Marcel Torney, smallCAP Champions-Chefredakteur.

Europas höherer Leitzins fordert Griechenland heraus. Denn mit ihm steigen die Kreditzinsen. Diese Woche nahm die staatliche Schuldenagentur PDMA mit einem zehnjährigen Bond 200 Millionen Euro auf. Investoren, die einsteigen, dürfen sich über hohe Renditen freuen: Die griechischen Anleihen rentieren aktuell bei 4,4 Prozent. Noch 2021 lag die Rendite bei Zehnjahrespapieren dagegen bei 0,6 Prozent. In puncto Zinsen ist Griechenland somit Spitzenreiter: Kein anderer Euro-Staat zahlt seinen Anlegern mehr, schreibt das Handelsblatt.

Zurück zu Griechenland: Was die Zinsen außerdem in die Höhe treibt, sind die Bewertungen von Ratingagenturen. Weist der Emittent eine gute bis sehr gute Bonität auf, ist damit das Ausfallrisiko klein sowie die Renditeaussichten niedrig. Diese steigen hingegen bei schlechter Bonität und höherem Ausfallrisiko.

Zwar hat sich das einstige Krisenland von Europas Hilfskrediten, die zwischen 2010 und 2018 in Höhe von insgesamt 278 Milliarden Euro gezahlt wurden, gelöst und refinanziert sich nun wieder am Kapitalmarkt. Dennoch ist Griechenland nach wie vor hoch verschuldet. Im Jahr 2020 lag die Schuldenquote bei 206,3 Prozent.

Die Bewertungen der Ratingagenturen Standard & Poor, Fitch und Moody`s für griechische Schuldpapiere fallen entsprechend wenig erfreulich aus: sie vergeben die Noten BB, BB plus und Ba3. In der Konsequenz heißt das: Die Anleihen gelten als "spekulativ" und "nicht investitionswürdig".

Ein Umstand, den Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis so nicht hinnehmen will. Sein Plan: Griechenland im kommenden Jahr 2023 zum begehrten Investment-Grade zurückführen. Sollte dies gelingen, wären griechische Staatsanleihen für Fondsmanager und Vermögensverwalter handelbar. Das würde zudem die Nachfrage nach den Papieren anheben, gleichzeitig die Rendite drücken und die Refinanzierungskosten senken.

Ob es ihm gelingt, Griechenland in den Club der investitionswürdigen Emittenten zu führen, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab: Neben dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und dem europäischen Leitzins insbesondere aber vom Ausgang der griechischen Parlamentswahlen im Juni nächsten Jahres. Bleibt Mitsotakis im Amt, stehen die Chancen für eine Herausstufung gut. Ratingagenturen kündigen daher an, bis nach den Wahlen abwarten zu wollen.

(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion