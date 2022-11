Wernigerode (ots) - Für die Umsetzung der Siegerentwürfe von zwei jungen

italienischen Architektenbüros aus dem Europan-Wettbewerb "Living Cities -

Lebendige Städte" in Wernigerode werden jetzt die nächsten Schritte eingeleitet.

Nach dem im Mai 2022 beendeten Wettbewerb konkretisiert die Gebäude- und

Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, GWW, jetzt gemeinsam mit den Siegern

die Ideenplanung für das Areal Veckenstedter Weg 76-80 und Veckenstedter Weg

14a/Gießerweg 9 in der Harzstadt.



Der letzte Akt des Wettbewerbs war das "Europan Intersession-Forum" aller

Teilnehmer*innen und Sieger*innen aus neun europäischen Ländern Anfang November

im französischen Clermont-Ferrand. Dort wurden abschließend die Projekte noch

einmal auf europäischer Ebene diskutiert und gemeinsame Visionen skizziert.





"Beim Wettbewerb standen die Ideen im Vordergrund, jetzt geht es um dieUmsetzung. Und dabei um zentrale Fragen: Bekommen wir das auch wirtschaftlichhin? Sind die späteren Mieten realistisch? Welche baulichen Besonderheiten sindzu erwarten?", erklärt Christian Zeigermann, GWW-Geschäftsführer.Während ein Teil des Projektentwurfs DUET, der von vier jungen italienischenArchitekten eingereicht wurde, im südlichen Teil des acht Hektar großen Arealsam Veckenstedter Weg 14a/Gießerweg 9 umgesetzt werden soll, kommt am nördlichenRand des Gebietes am Veckenstedter Weg 76-80 eine weitere Gruppe jungeritalienischer Architekten zum Zuge. Dort sollen Teile der Idee des "Living thenew ecological Porous Garden City" verwirklicht werden. Im Kern geht es umfamilienfreundlichen Wohnraum mit viel Gemeinschaftsgrün, der mit dem neuenAreal am Bürgerpark entstehen und zugleich Impuls für dasMehr-Generationen-Wohnen sein soll. "Es ist der Versuch einer Weiterentwicklungdes Gartenstadt-Gedankens", erläutert Christian Zeigermann. Entstehen sollen aufden beiden Arealen jeweils 20 bis 40 Mietwohnungen.Die beiden italienischen Siegerbüros haben inzwischen deutsche Partnerbüros, mitdenen die nächsten Schritte gegangen werden. "Jetzt geht es um dieGeneralplanung, es geht um Statik, Brandschutz, Bauphysik und vieles mehr. Dadie beiden Entwürfe nach deutschem Baurecht zu realisieren sind, war dieserSchritt sinnvoll und zwingend notwendig", erläutert der GWW-Geschäftsführer.So fanden sich das italienische Architekturbüro "Practice+" aus Bassano delGrappa und das Berliner Büro "catk-Studio Architekten" zusammen. "CoPE" ausPadua hat sich mit der "Hartung & Ludwig Architektur- und PlanungsgesellschaftmbH Weimar" zusammengetan.Die italienischen Büros haben weiterhin die Entwurfsverantwortung, die deutschen