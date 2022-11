Aktien – Wie verdiene ich Geld?

2022 war ein perfektes Jahr um Geld zu vernichten. Wer an der Börse prozyklisch agierte, dürfte auf hohen Verlusten im Depot sitzen. Das muss nicht sein, wenn man ein paar Grundregeln beachtet.

Erinnern Sie sich an unsere letzte Kolumne 2021? Dort war der Titel „2022 wird kein einfaches Börsenjahr“ mit der klaren Ansage, sein Depot abzusichern. Wer es tat, kam verlustfrei durch das turbulente Jahr 2022. Ende September dann fiel der DAX unter 12.000 Zähler und die Nacht war am dunkelsten. Der Feingold Research Sentimentindikator gab jedoch genau das konträre Signal im Vergleich zu Dezember 2021. Nämlich freie Fahrt zum Einstieg. Seither ist der DAX rund 20 Prozent geklettert. Die schlechte Nachricht lautet nun, dass die Weihnachtsrally wie so oft Mitte November ihr Ende finden könnte. Die Stimmung ist zu gut und der Sentimentindikator Mitte November wieder auf absichern und verkaufen gesprungen. Das mag komisch klingen, da das Rekordhoch im DAX längst noch nicht erreicht ist. Kurzfristig aber ist eine Erholung von 20 Prozent in einem mauen Börsenjahr einfach sehr viel. Zumal dann, wenn man Gewinnschätzungen und Rezessionssorgen für die kommenden Monate berücksichtigt.

Bitcoin – Boden dringend gesucht

Nach einer Bodenbildung wird auch der Bitcoin möglicherweise wieder interessant. Bisweilen tut sich die Digitalwährung weiter schwer. Die Turbulenzen rund um FTX und andere wackelnde Krypto-Plattformen belasten die Kryptowährungen. Derzeit gibt es allerdings keine Anzeichen, dass weitere große Börsen betroffen sind. Binance legte zuletzt 6 Bekenntnisse zu einer dezentralen Exchange vor, mit der man den Bitcoin stärken möchte. Die Plattform arbeitet derzeit an einer Lizenz in Deutschland.

Was sagen die Analysten?

Zum Jahresende haben Prognosen wieder Hochkonjunktur, auch an der Börse. Analysten haben wieder genau nachgerechnet und präsentieren mit großer Zuverlässigkeit meist umfangreiche Studien, in denen Kursziele für die kommenden zwölf Monate ausgegeben werden. Alles andere als zuverlässig sind aber die konkreten Ergebnisse, wenn diese mit der Wirklichkeit abgeglichen werden. Meist wird nur die Durchschnittsrendite von sieben bis neun Prozent auf den Kurs aufgeschlagen, jeweils mit leichten Abweichungen je nach Marktstimmung.