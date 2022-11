Fast 70 Prozent der Entscheidungsträger aus Unternehmen und Consultingfirmen hält die Klimaneutralität bis 2045 für unrealistisch

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) -- Rund 60 Prozent der befragten Führungskräfte aus Unternehmen undConsultingfirmen bewerten die Nachhaltigkeitsanstrengungen bislang als nichtausreichend- Politik berücksichtigt wichtige Faktoren in erfolgreichenVeränderungsprozessen nicht genug und lässt Klarheit, Messbarkeit undFehlerkultur bei Kernzielen vermissen- Initiativen der Bundesregierung zu wenig an den Erfolgsfaktoren komplexerTransformationsprozesse ausgerichtetWenn die komplexe Transformation hin zum nachhaltigen Wirtschaften inDeutschland gelingen soll, müssen die Anstrengungen deutlich erhöht werden unddie entscheidenden Erfolgsfaktoren in Transformationsprozessen stärkerberücksichtigt werden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Herausforderungenbei der Transformation hin zum nachhaltigen Wirtschaften" des BundesverbandesDeutscher Unternehmensberatungen (BDU) und des MarktforschungsinstitutsInnofact, an der 220 Führungskräfte aus Unternehmen und 213 Consultants aus dendeutschen Beratungshäusern teilgenommen haben. 60 Prozent bewerten diebisherigen Nachhaltigkeitsanstrengungen in der Gesamtwirtschaft als nichtzufriedenstellend. Besonders die Consultants sind kritisch: Nur jeder viertesieht die Bemühungen als ausreichend an. Dass die Bundesregierung wichtigeKernziele erreicht, stellt ein Großteil der befragten Führungskräfte in Frage.Fast 70 Prozent der Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Consultingbranchehält die Klimaneutralität bis 2045 aus heutiger Sicht für unrealistisch. 80Prozent Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2030 können sich nur etwa38 Prozent vorstellen.Weiterhin zeigen die Studienergebnisse deutlich, dass die Befragten die Rolleder Politik bei vielen Stellschrauben im Transformationsprozess eher kritischbewerten. So schätzt noch nicht einmal jeder Vierte die Ziele derBundesregierung als transparent, ausreichend erklärt und messbar ein. Bei denConsultants gibt dies sogar nur jeder Zehnte an. Beispiel Klimaneutralität: Fürdie Hälfte der Befragungsteilnehmenden ist bisher unklar geblieben, auf welchemWeg das Ziel Klimaneutralität bis 2045 überhaupt erreicht werden soll.Hinsichtlich der Kommunikation des Ziels werden erhebliche Mängel konstatiert.Besonders die Consultants stellen in Frage, ob ausreichend durch dieBundesregierung kommuniziert wird, so dass die Unternehmen die notwendigenMaßnahmen berücksichtigen und umsetzen können.Klarheit, Umsetzbarkeit und Messbarkeit bei Politik bemängeltNur jeder fünfte Studienteilnehmende bezeichnet die Ziele der Bundesregierung