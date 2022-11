Pampa Metals gibt weitere Veränderungen im Vorstand und in der Geschäftsleitung sowie Rationalisierung des Portfolios bekannt

22. November 2022 – Vancouver, British Columbia – Pampa Metals Corporation („Pampa Metals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PM) (FWB: FIRA) (OTCPK: PMMCF) teilt mit, dass Ioannis (Yannis) Tsitos als Director des Unternehmens zurückgetreten ist.

Pampa Metals würdigt die wichtige Rolle, die Yannis bei der Gründung des Unternehmens gespielt hat, und wünscht ihm alles Gute für seine künftigen Unternehmungen.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass Gurdeep Bains von seinem Amt als CFO und Corporate Secretary zurückgetreten ist.

Das Unternehmen erkennt Gurdeeps Bemühungen und Professionalität an und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben. President und CEO Joseph van den Elsen hat die Rolle des Corporate Secretary übernommen und begrüßt Herrn William („Bill“) Tsang als neuen CFO.

BILL TSANG, CPA, CA

Herr Tsang verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Rechnungswesen in der Mineralexplorations- und Bergbaubranche mit Schwerpunkt auf Finanzberichterstattung, Compliance, internen Kontrollen und Unternehmensfinanzierung. Herr Tsang hat schon zahlreiche CFO-Positionen bei börsennotierten Unternehmen ausgefüllt. Herr Tsang war zuvor öffentlich bestellt und bot börsennotierten Unternehmen an der NYSE, der TSX-V und den OTC-Märkten professionelle Dienstleistungen und Beratung zu verschiedenen öffentlichen Berichterstattungsdiensten an, z. B. Prüfungsanforderungen, qualifizierenden Transaktionen für Reverse Takeovers, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungstransaktionen. Herr Tsang hat einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und ist ein Chartered Professional Accountant, CA.

Rationalisierung des Portfolios

Im Interesse der Wertschöpfung und der Steigerung der Aktionärsrenditen ist Pampa Metals ständig bestrebt, sein Portfolio durch die Bewertung und den möglichen Erwerb neuer Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten und, soweit erforderlich, durch die Rationalisierung des Portfolios zu optimieren.

Das Unternehmen teilt mit, dass es nach umfangreichen Arbeiten seit seiner Gründung beschlossen hat, das Projekt Block 2 aufzugeben und gleichzeitig die Fläche des Projekts Arrieros zu verkleinern. Diese Verringerung des Landbesitzes des Unternehmens um 10.500 ha stellt eine bedeutende Kosteneinsparung dar und versetzt das Unternehmen in eine bessere Position, um potenzielle neue Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten zu verfolgen.