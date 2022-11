Bunker Hill Mining startet Financing!

Bunker Hill Mining baut derzeit seine erste Zink-Silber-Mine in Idaho. Das Rohstoff-Unternehmen startet nun eine Kapitalerhöhung und will 7 Mio. bis 12 Mio. Dollar einsammeln, um die Kapitalbasis zu stärken.

Schon in einem Jahr plant Bunker Hill Mining (0,17 CAD | US1206132037) den Produktionsstart auf seiner Zink-Silber-Mine in Idaho (USA). Das kanadische Unternehmen befindet sich bisher im Zeit- und Budgetplan. Lediglich ein Teil der Finanzierung fehlt noch. Vor wenigen Tagen konnte man deshalb eine Kreditvereinbarung melde (siehe hier). Nun gab das Unternehmen bekannt, dass man eine laufende Finanzierung plant, um das Eigenkapital zu stärken. Als Volumen peilt das Unternehmen 7 Mio. bis 12 Mio. CAD an. Das Management hat dies bewusst offen gelassen, um das Interesse am Markt für die neuen Aktien testen zu können. Zudem steht auch nicht der Preis der Platzierung fest. Als Bookrunner sind ist Laurentian Bank Securities mit an Bord. Mit den frischen Mitteln soll der Bau der Mine weiter vorangetrieben werden.