7 Gründe, warum Unternehmen im Social Media Recruiting unnötig ihr Geld verbrennen (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Fachkräftemangel in Deutschland spitzt sich weiterhin zu und

immer mehr Unternehmen bekommen die gravierenden Folgen zu spüren: Aufträge

gehen verloren, Belegschaften sind überlastet, Umsätze brechen ein. Im Kampf um

neues Personal beginnen viele Unternehmen umzudenken und steigen von

herkömmlichen Personalgewinnungsmethoden, wie Stellenanzeigen auf Jobportalen,

auf moderne, digitale Recruiting Maßnahmen um.



"Viele Unternehmen haben bereits verstanden, dass Social Media Plattformen

heutzutage unverzichtbar für die Mitarbeitergewinnung geworden sind", so

Randolph Moreno Sommer, Experte für Recruiting und Arbeitgebermarketing. Dennoch

bleiben häufig trotz hoher Investitionen in die Plattformen die gewünschten

Erfolge aus. In diesem Beitrag erklärt der Experte sieben Gründe, warum

Unternehmen im Social Media Recruiting ihr Geld verbrennen und wie sie das

Potenzial der digitalen Plattformen für ihr Recruiting voll ausschöpfen können.