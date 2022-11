DÜSSELDORF, Deutschland, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Das Medizintechnikunternehmen Scivita Medical Technology Co., Ltd. („Scivita Medical") blickt auf eine spannende Messewoche zurück. Scivita Medical konnte auf der diesjährigen MEDICA eine strategische Partnerschaft mit FUJIFILM Europe B.V. („Fujifilm") bekannt geben und seine innovativen Endoskope und medizinischen Bildgebungssysteme vorstellen. Im Rahmen einer Liefer- und Vertriebsvereinbarung ist Fujifilm als exklusiver Vertriebspartner für den Verkauf und die Geschäftsausweitung der Einweg-Bronchoskop-Videoskope von Scivita Medical in mehreren wichtigen Ländern Europas verantwortlich.

Scivita Medical ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen für minimalinvasive Diagnostik und betreibt Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan. Darüber hinaus hat Scivita Medical FDA-/CE- und PDMA-Zulassungen für seine Produkte erhalten und Patente sowohl in China als auch in Übersee angemeldet. Ziel des Unternehmens ist es, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten zu erhöhen und durch die kontinuierliche Verbesserung seiner Kerntechnologien die bevorzugte Marke zu werden, der Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen.

Die Medizintechnik revolutionieren

Angetrieben von dem Ziel, Forschung und Entwicklung in der Medizintechnik zu integrieren, arbeitet Scivita Medical mit zahlreichen Kliniken und Gesundheitszentren zusammen. Scivita Medical verfolgt den Ansatz der Globalisierung und will mit seinen innovativen Produkten Kliniken und Ärzte auf der ganzen Welt versorgen. Dank der hohen Qualitätsstandards und der starken Vernetzung und Partnerschaften mit führenden Krankenhäusern und der Industrie hat Scivita Medical bereits zahlreiche Erfolge erzielt. Letzte Woche hat Scivita Medical eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit mit dem Shanghai First Maternity and Infant Hospital, einem der ältesten Zentren für die Gesundheit von Müttern und Kindern auf Provinz- und Kommunalebene in China, unterzeichnet, um ein gemeinsames Innovationszentrum für gynäkologische endoskopische Diagnose und Behandlung aufzubauen.