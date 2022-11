Abschöpfung von "Zufallsgewinnen" am Strommarkt Deutsche Umwelthilfe fordert die Anrechnung von (Re-)Investitionen in Erneuerbare Energien

- Strompreisbremse soll durch Abschöpfung von Erlösen am Strommarkt finanziert

werden

- Dieses Modell träfe Erneuerbaren Energien (EE) besonders hart, wodurch

(Re-)Investitionen in erneuerbare Anlagen, und somit die Beschleunigung der

Energiewende, akut bedroht wären

- DUH fordert Bundesregierung auf, vom Österreichischen Modell zu lernen und

Investitionen in Erneuerbare Energien bei der Abschöpfung zu privilegieren



In den kommenden Tagen geht der Entwurf zur Strompreisbremse ins Kabinett. Darin

vorgesehen ist die Finanzierung der Strompreisbremse über die Abschöpfung von

Zufallsgewinnen in der Stromerzeugung. Die genaue Ausgestaltung wird derzeit

heftig debattiert, Expertinnen und Experten bewerten das diskutierte Modell

sowohl steuerlich als auch rechtlich als fraglich. Die Verunsicherung ist

entsprechend groß. Erste EE-Projekte und Investitionen wurden bereits gestoppt.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bewertet den aktuellen Entwurf der

Strompreisbremse als ungerecht. Mit einer Schlechterstellung der erneuerbaren

Anlagen würde die Bundesregierung die Linie des Tragbaren überschreiten. Einen

guten Kompromiss sieht die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation im

Grundgedanken des Österreichischen Modells, der lautet: "Wer in Erneuerbare

investiert, zahlt weniger". Damit schafft es Anreize zur Investition in grüne

Technologien und zur Loslösung von fossilen Abhängigkeiten.