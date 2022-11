BASF Investor-Update – Runter vom Gas. Chemiekonzern im Sonderangebot?

Als B adische A nilin & S oda f abrik 1865 in Mannheim gegründet, gehört die BASF heute zu den großen Chemiefirmen auf der Welt. Über 110.000 Mitarbeiter in 90 Ländern sind für den Konzern tätig. Das Geschäftsmodell lässt sich am besten mit dem Slogan der BASF zusammenfassen „We create chemistry“. Unzählige chemische Erzeugnisse werden von der BASF an ihren Standorten hergestellt. Das Besondere an der BASF sind ihre Verbundstandorte. Selbst in den englischen Publikationen der BASF wird das Wort mit „Verbund Sites“ übersetzt. Solche Verbundstandorte sind große zusammenhängende Standorte an denen in einer Vielzahl einzelner Betriebe produziert wird. So dient das hergestellte Produkt aus einem Betrieb als Ausgangsmaterial für den nächsten Betrieb. Das dabei anfallende Nebenprodukt wiederum ist das Ausgangsmaterial für einen anderen Betrieb. Darüber hinaus wird die in einem Betrieb abgeführte Wärme in einem anderen Betrieb zum Erhitzen verwendet. Durch den Verbund werden Abfüll- und Logistikkosten deutlich reduziert, da die meisten Produkte über Pipelines in den nächsten Betrieb gelangen. Das Stammwerk in Ludwigshafen ist der weltweit größte Verbundstandort mit einer Größe von etwa 1.000 Hektar. Die BASF gliedert ihre Aktivitäten in die Geschäftsbereiche Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions und der Beteiligung an Wintershall Dea.

