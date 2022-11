Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

MEX: Gipfeltreffen der Präsidenten der Pazifik-Allianz in Mexiko, Mexiko-Stadt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Einhell Germany, 9Monatszahlen DEU: Geratherm, Q3-Zahlen GBR: United Utilities, Q3-Zahlen USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung USA: Deere & Co, Q4-Zahlen

^ TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 CHE: Credit Suisse, außerordentliche Hauptversammlung zur Erhöhung des Aktienkapitals 11:00 FIN: Fortum, außerordentliche Hauptversammlung 13:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Investor Day

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. November

TAGESVORSCHAU Termine am 23. November 2022

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer