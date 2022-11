Berenberg erfolgreich bei Markttests (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Höchstnote beim Report "Die Elite der Vermögensverwalter"

- Zum 10. Mal "Best Private Bank in Germany" bei den "Global Private Banking

Awards"



Gleich zweimal konnte die Privatbank Berenberg ihre starke Marktstellung im

deutschen Private Banking in Markttests unter Beweis stellen: Zum 19. Mal in

Folge wurde sie beim Report "Die Elite der Vermögensverwalter" mit der

Höchstnote "summa cum laude" ausgezeichnet. Den Titel "Best Private Bank in

Germany" holte sie sich nach einjähriger Pause zurück.