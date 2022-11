Seite 2 ► Seite 1 von 2

SEO-Experte Phil Poosch ist der Geschäftsführer der PooschConsulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er B2B-Unternehmen dabei,durch eine lösungsorientierte Online-Präsenz messbar mehr Umsatz zu erzielen.Hierfür setzen die Profis auf eine bedarfsoptimierte Kombination aus SEO undeiner glasklaren Positionierung als Antwortgeber im digitalen B2B-Marktumfeld.Mit der Corona-Pandemie haben sich entscheidende Veränderungen in allenLebensbereichen gezeigt. Auch die B2B-Branche bleibt davon nicht unberührt. Sohat die Corona-Situation beispielsweise die Auseinandersetzung mit neuenVertriebswegen in der B2B-Branche beflügelt. Hersteller, Händler undDienstleister aus dem B2B-Bereich mussten aufgrund der Einschränkungen undteilweisen Lockdowns nach neuen Lösungen suchen, um ihre Umsätze weiter zugarantieren. Doch damit erschlossen sich für diese Unternehmer auch zahlreicheMöglichkeiten. "Sie haben beispielsweise erkannt, dass eine Webseite mehr kann,als nur schön auszusehen", erklärt Phil Poosch, Geschäftsführer der PooschConsulting GmbH und SEO-Experte. "So können unter anderem die Probleme derZielgruppe mit den entsprechenden Lösungen angesprochen und das Ganze dannvertrieblich genutzt werden. Dadurch ergibt sich, dass die Webseite letztlichfür die Unternehmen arbeiten." Der Experte weiß, worauf es wirklich ankommt undhat es sich darum zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in genau diesen Bereich zuunterstützen.Hierzu verhelfen er und sein Team der Poosch Consulting GmbH Herstellern undDienstleistern aus dem Geschäftskundenbereich dabei, das Potenzial ihrerdigitalen Vertriebswege zu erkennen und zielgerichtet auszuschöpfen. Mit derrichtigen Strategie gelingt es so, über das Internet vorqualifizierte Anfragenzu generieren und den Monatsumsatz in die Höhe schnellen zu lassen.Die eigene Webseite als immer erreichbare Quelle für neue KundenFür zahlreiche Unternehmen aus dem B2B ist das Internet im Rahmen derKundenakquise Neuland. Sie konnten schlicht noch nie eine Anfrage über dasInternet erzielen. Das überrascht - schließlich besitzen die meisten Firmenmittlerweile eine eigene Webseite. Diese wird häufig sogar von einerWerbeagentur gepflegt und auch mit Blick auf die Programmierung optimal inSchuss gehalten.B2B-Anbieter dürfen sich freuen: Diese schon vorhandene Webseite stellt einehervorragende Grundlage dar, um künftig online Kunden zu generieren. Dabei gehtes jedoch nicht darum, die Seite in einen B2B-Shop umzuwandeln - zumal das bei