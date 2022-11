Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt zu Wochenbeginn zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 89,13 US-Dollar. Das waren 1,66 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,43 Dollar auf 82,46 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar-Kurs. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Auch die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Ölpreise.