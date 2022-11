BB Energy gibt Start der Initiative „200.000 verbesserte Küchenherde" in Ruanda bekannt

LONDON,, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- BB Energy („die Gruppe") hat den Start seines Projekts für verbesserte Küchenherde (Improved Cookstove, ICS) in Ruanda bekanntgegeben. In Partnerschaft mit seiner lokalen Tochtergesellschaft Société Pétrolière (SP) und dem lokalen Hersteller Quality Engineering Company (QEC) liefert BB Energy energieeffiziente, verbesserte Küchenherde an ländliche Gemeinden in Ruanda aus.

Im November 2021 unterzeichnete BB Energy eine Absichtserklärung mit dem Umweltministerium und versprach, eine breite Palette von Initiativen zu ergreifen, um Ruanda im Kampf gegen den Klimawandel voranzubringen. Weniger als ein Jahr später hat die Gruppe ihr erstes bahnbrechendes Projekt im Land durchgeführt.

Die Initiative wird im ganzen Land kostenlos 200.000 verbesserte Küchenherde für Haushalte bereitstellen. Durch die Ersetzung der traditionellen Drei-Steine-Feuer-Kochmethode werden die neuen Küchenherde schädliche Haushaltsemissionen wie Kohlenmonoxid erheblich reduzieren und die Entwaldung reduzieren. Wichtig ist, dass die Effizienz der neuen Herde den Zeitdruck durch die Notwendigkeit des Holzsammelns für Frauen und Kinder verringern wird.

Die QEC wird die verbesserten Küchenherde vor Ort herstellen und an die ländlichen Gemeinden verteilen. Sobald die Herde geliefert sind, wird ein aktiver Schulungsplan umgesetzt, in dessen Rahmen die Vertreter der QEC mit den Begünstigten zusammenarbeiten werden, um ihnen das Wissen darüber zu vermitteln, wie sie die Herde am besten nutzen können. Durch die Einbindung eines lokalen Unternehmens zur Unterstützung des Projektbetriebs schafft BB Energy Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr als 100 Ruander.

Das Projekt, das sich als Initiative zur Reduzierung der CO2-Emissionen qualifiziert, wurde Verra zur Registrierung vorgelegt, und detaillierte Angaben stehen der Öffentlichkeit über das Projektregister zur Verfügung.

Mohamed Bassatne, CEO von BB Energy, sagte: „Fast drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt Kochen auf offenen Feuern, wobei insbesondere Frauen und Kinder die Hauptlast der negativen Auswirkungen tragen. Im Rahmen unserer CSR-Strategie glauben wir bei BB Energy daran, den lokalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, etwas zurückzugeben. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit unserem lokalen Partner SP Ruanda bei der Initiative zur Verbesserung der Küchenherde. Bisher haben wir 100 Ruander dafür engagiert, die verbesserten Küchenherde herzustellen, zu verteilen und an geringverdienende Familien in ländlichen Gebieten auszuliefern."

BB Energy wurde 1937 gegründet und ist heute eines der weltweit führenden unabhängigen Energiehandelsunternehmen, mit einem schnellwachsenden Geschäftsbereich für erneuerbare Energien und Emissionsreduzierung. Das Unternehmen beschäftigt 474 Mitarbeiter in 12 Niederlassungen auf fünf Kontinenten, mit wichtigen Handelszentren in London, Dubai, Singapur und Houston.

