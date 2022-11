Imagefilm von Hainan im Wettbewerb "Chinese Bridge" hervorgehoben

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Der Imagefilm "All the sun, all the fun" von

Hainan hat bei dem 21. chinesischen Sprachwettbewerb "Chinese Bridge" große

Beachtung gefunden. Der vom Ministerium für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen

und Sport der Provinz Hainan veröffentlichte Imagefilm beeindruckte bei den Vor-

und Endrunden des chinesischen Sprachwettbewerbs. Er bietet Teilnehmern,

Botschaftern, Juroren und Tausenden von Zuschauern einen Einblick in Hainan,

einen Freihandelshafen in China mit malerischer Lage und erstklassigem

Investitionsklima.



Der chinesische Sprachwettbewerb "Chinese Bridge" wird von chinesischen

Botschaften im Ausland und dem chinesischen Zentrum für Spracherziehung und

Zusammenarbeit organisiert. In der Regel nehmen Ehrengäste der teilnehmenden

Länder an den Wettbewerben teil und halten Ansprachen. Für den Wettbewerb im

Jahr 2022 wurde in der mobilen App des Chinese-Bridge-Clubs ein spezieller

Bereich freigeschaltet, der die wunderschöne Naturlandschaft, die umfassende

Kultur und die Vorteile der Geschäftsentwicklung als zollfreies Einkaufsziel für

Touristen zeigt. Durch die Präsentation seiner zahlreichen touristischen und

kulturellen Ressourcen möchte Hainan mehr globale Aufmerksamkeit auf sich

ziehen.