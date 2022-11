ZPMC-Forschungsprojekt zu zentralem Steuerungssystem für Hubinsel besteht Abnahmeprüfung und erreicht damit wichtigen Meilenstein

Die erfolgreiche Abnahme ist eine Bestätigung der Durchbrüche von ZPMCS in der Forschung und Entwicklung von Meeresanlagen und -technologien und hat das Vertrauen des Unternehmens in die Förderung der Branchenentwicklung gestärkt, die durch technologische Innovationen vorangetrieben wird.

SHANGHAI, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Port Machinery Co., Ltd. (ZPMC), der weltweit größte Hersteller von Hafenmaschinen, hat in Zusammenarbeit mit renommierten Schwermaschinenherstellern in China ein Forschungs- und Anwendungsprojekt für ein zentrales Steuerungssystem für eine Hubinsel (das „System") angestoßen. Das Projekt hat vor kurzem die Inspektion und Abnahmeprüfung durch das Industrieentwicklungszentrum des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie erfolgreich bestanden.

