DRV begrüßt einheitlichen Start für Entlastungen / "Rückwirkende Gewinnabschöpfung darf es nicht geben " (FOTO)

Berlin (ots) - "Es ist wichtig und richtig, dass auch kleine und mittlereUnternehmen vom ersten Januar an von der Gas- und Strompreisbremse profitieren.Wir begrüßen, dass die Bundesregierung unsere Forderung nach einem einheitlichenStartschuss für die Entlastungen aufgegriffen hat. Dies hilft den in hohem Maßemittelständisch geprägten Genossenschaften ungemein", betont Franz-JosefHolzenkamp, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV). Einunterschiedlicher Zeitpunkt für industrielle Großverbraucher auf der einen sowiekleine und mittelständische Unternehmen auf der anderen Seite wären niemandem zuerklären gewesen.Mit Blick auf die Abschöpfung von so genannten Zufallsgewinnen macht Holzenkampdeutlich: "Es darf keine rückwirkende Abschöpfung geben. Eine Gewinnabschöpfungzur Finanzierung der Strompreisbremse muss an den Startzeitpunkt dertatsächlichen Entlastung gekoppelt sein und darf deshalb erst zum 1. Januarerfolgen." Darüber hinaus lehnt der DRV ab, dass Bioenergieanlagen von mehr alseinem Megawatt Leistung von der Gewinnabschöpfung weiterhin betroffen sind.Holzenkamp: "Damit werden falsche Signale gesetzt. Bioenergie sollte komplettvon der Abschöpfung ausgenommen sein."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.729 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 68,0 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.