YAROOMS geht den nächsten natürlichen Schritt im Bereich Arbeitsplatz-Management-Software, um Kunden bei der Reduzierung von CO2-Emissionen zu helfen

YAROOMS ist das Unternehmen für Arbeitplatzerlebnis-Software mit der Mission, Unternehmen dabei zu unterstützen, CO2-neutral zu werden. Das Unternehmen, das im Jahr 2010 als Konferenzraumbuchungssystem gegründet wurde, hat sich seitdem zu einer erstklassigen Lösung für das Arbeitsplatzerlebnis entwickelt. Viele Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden diese heute, um sichere, zukunftsfeste und zufriedene Arbeitsplätze zurückzubringen: von der einfachen Buchung von Schreibtischen bis zu vollständig hybriden Workflows.

„Als eine globale Plattform für das Arbeitsplatzerlebnis haben wir uns schon immer darauf konzentriert, Herausforderungen am Arbeitsplatz mit innovativen Lösungen anzugehen. Unser einzigartiger Ansatz half Hunderten von Unternehmen, während der Pandemie hybride Arbeitsmodelle einzuführen, daher ist es nur natürlich, weiterhin Innovationen zu entwickeln, um die langfristigen Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden zu unterstützen.

Die Verfolgung von arbeitsbezogenen CO2-Emissionen ist der erste Schritt in einer neuen Klasse von Arbeitsplatzsoftware – eine Software, die Ziele an die erste Stelle setzt und die Mitarbeiter in die Lage versetzt, aktiv zu ihnen beizutragen", so Dragoș Badea, CEO von YAROOMS.

Heute sind die CO2-Tracking-Funktionen, an denen das Unternehmen arbeitet, vollständig in die YAROOMS-Plattform integriert. Jetzt können Führungskräfte am Arbeitsplatz ihre CO2-Emissionen nahtlos und genau verfolgen, wenn sie ihre Arbeit planen – sei es aus der Ferne oder im Büro.

Unternehmen und Büromanager haben Zugriff auf ein Echtzeit-CO2-Dashboard, das mit Gebäudemanagementsystemen integriert werden kann oder Schätzungen basierend auf Energierechnungen vornehmen kann. Dies macht es einfach, die Scope-2-Emissionen an CO2 jedes Standorts zu überwachen und zu berichten, die mit Büroeinrichtungen erzeugt werden, sowie die Scope-3-Emissionen des Unternehmens, die durch das Pendeln und arbeiten von zu Hause aus erzeugt werden.

Die Kunden können dann das CO2-Dashboard nutzen, um den zukünftige Verbrauch von einzelnen Büroressourcen (wie Wasser, Strom oder Gas) zu schätzen, ihren CO2-Fußabdruck zu verstehen und ihre Fortschritte bei der Reduzierung zu verfolgen.

Das Produkt-Update umfasst auch eine KI-Autopilot-Funktion, mit der Büroflächen auf die effizienteste Art und Weise zugewiesen werden können, um den Energieverbrauch zu minimieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.

YAROOMS bietet erstklassige Lösungen für das Arbeitsplatzerlebnis für Unternehmen in über 50 Ländern, mit einem Schwerpunkt auf Märkten wie den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Italien. Zu seinen Kunden gehören Finanzinstitute, Regierungsbehörden oder Bildungseinrichtungen wie die Columbia University, Dedalus, der National Health Service, AAA, Dr. Martens und Cerved.

www.yarooms.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1952511/YAROOMS.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yarooms-geht-den-nachsten-naturlichen-schritt-im-bereich-arbeitsplatz-management-software-um-kunden-bei-der-reduzierung-von-co2-emissionen-zu-helfen-301685506.html