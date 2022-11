Liberty Defense erhält renommierten Branchenpreis für sein HEXWAVE-System

Wilmington, MA, USA - 22. November 2022 - Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Detektionslösungen für verborgene Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen kürzlich von American Security Today für seine HEXWAVE-Durchgangsschleuse zur Personenkontrolle mit dem „ASTORS Homeland Security Award“ in der Goldkategorie „Best Weapons Detection Solution“ ausgezeichnet wurde.

Mit den jährlichen „ASTORS Homeland Security Awards“ von American Security Today werden die innovativsten und zukunftsweisendsten Sicherheitslösungen ausgezeichnet, die heute auf den Markt kommen. Das Programm wurde speziell entwickelt, um herausragende Lösungen von Behörden und Anbietern zu würdigen, die Endbenutzern in einer Vielzahl vertikaler Märkte für Sicherheit im Inland, in Behörden und der öffentlichen Sicherheit einen höheren Wert, Nutzen und Informationen bieten.

„Wir sind begeistert, dass die HEXWAVE-Technologie Anerkennung in der Branche erhält, und wir waren sehr stolz, zusammen mit den branchenweit besten Innovatoren, Strafverfolgungsbehörden und nationalen Sicherheitsbehörden an der Preisverleihung teilzunehmen“, sagte Bill Frain, CEO von Liberty Defense.

Das HEXWAVE-Durchgangsschleusen-System kann automatisch versteckte Waffen und andere potenzielle Bedrohungen aufspüren, einschließlich sowohl metallischer als auch nicht metallischer Gegenstände wie Geisterwaffen (selbstgebaute Waffen), die per 3-D-Drucker hergestellt werden, und improvisierter Flüssig-, Pulver- oder Plastiksprengstoffe. HEXWAVE nutzt Technologien wie Millimeterwellen, 3-D-Videobildgebung und künstliche Intelligenz (KI), um potenzielle Bedrohungen zu erkennen, und bietet Sicherheitspersonal eine automatische „Go/No-Go“-Entscheidung in Echtzeit.

Darüber hinaus haben der Chairman und CEO von Liberty im Rahmen der neuesten Finanzierung insgesamt 800.000 Aktien erworben und stellen somit durch weitere Investitionen ihre Unterstützung für das zukünftige Wachstum des Unternehmens unter Beweis.

Am 27. Oktober 2022 hat das Unternehmen eine Privatplatzierung von 475.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von $0,275 pro Einheit abgeschlossen. Bill Frain, Chief Executive Officer des Unternehmens, zeichnete 400.000 Einheiten zu einem Gesamtkaufpreis von $110.000. Herr Frain ist eine dem Unternehmen „nahestehende Partei“. Das Unternehmen unterliegt der TSXV Policy 5.9, die die Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) umfasst. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen verlangt MI 61-101 vom Unternehmen die Genehmigung der Minderheitsaktionäre und eine Bewertung für Transaktionen mit nahestehenden Parteien einzuholen. Das Unternehmen verlässt sich bei Transaktionen mit einem Marktwert von weniger als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens auf die Befreiung von den Anforderungen für die Bewertung und die Genehmigung von Minderheitsaktionären gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101.