JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zum Geschäft im Wirtschaftsraum EMEA und Lateinamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Aussagen des Managements deuteten auf einen günstigen mittelfristigen Ausblick für die Aktivitäten in diesen Regionen hin, die etwa 30 Prozent des gesamten Umsatzes des Spirituosenherstellers ausmachten, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte konstatierte einen starken Wachstumsfokus, wobei die digitale Transformation eine Verbesserung der operativen Prozesse ermögliche und der Schwerpunkt auf effizientes Wachstum nicht verschwunden sei./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 12:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 12:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 188,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m