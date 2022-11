BB Energy gibt Start der Initiative "200.000 verbesserte Küchenherde" in Ruanda bekannt

London, (ots/PRNewswire) - BB Energy ("die Gruppe") hat den Start seines

Projekts für verbesserte Küchenherde (Improved Cookstove, ICS) in Ruanda

bekanntgegeben. In Partnerschaft mit seiner lokalen Tochtergesellschaft Société

Pétrolière (SP) und dem lokalen Hersteller Quality Engineering Company (QEC)

liefert BB Energy energieeffiziente, verbesserte Küchenherde an ländliche

Gemeinden in Ruanda aus.



Im November 2021 unterzeichnete BB Energy eine Absichtserklärung mit dem

Umweltministerium und versprach, eine breite Palette von Initiativen zu

ergreifen, um Ruanda im Kampf gegen den Klimawandel voranzubringen. Weniger als

ein Jahr später hat die Gruppe ihr erstes bahnbrechendes Projekt im Land

durchgeführt.