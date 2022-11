NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones Industrial , der zum Wochenstart noch leicht nachgegeben hatte, überwand erstmals wieder seit Mitte August die Hürde von 34 000 Punkten. Am Markt werde einmal mehr auf die US-Notenbank Fed gesetzt und mit Spannung auf das Protokoll der letzten Sitzung gewartet, das am Mittwoch veröffentlicht wird, hieß es. Die jüngsten Aussagen von Fed-Mitgliedern würden abgewogen. Dabei werde zugleich wohl darauf gesetzt, dass die Fed die Zinsen künftig behutsamer anheben werde. Zudem reagierten Anleger freudig auf starke Quartalsberichte, vor allem den von Best Buy.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 34 027,55 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 1,04 Prozent auf 3990,95 Zähler. Die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Börsen, die kurz nach dem Handelsstart ebenfalls den Weg ins Plus fanden, stiegen ebenfalls weiter. Der Nasdaq 100 rückte zuletzt um 1,02 Prozent auf 11 671,87 Punkte vor.