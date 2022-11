Pew lobt Fischereikommission für "bahnbrechenden Moment" bei der nachhaltigen Bewirtschaftung des Blauflossen-Thunfischs

Vale Do Lobo, Portugal (ots/PRNewswire) - Modernisierte Richtlinie wird zu

Mit der Verabschiedung des Bewirtschaftungsverfahrens, das auch alsFischfangstrategie bezeichnet wird, rückt die ICCAT von den jährlichen undhäufig politisierten Verhandlungen über Fangquoten ab, die zum jahrelangenRückgang und zur Überfischung des Blauflossen-Thunfischs beigetragen haben. DasManagementverfahren wird es der westatlantischen Population dieser Artermöglichen, ein gesundes Niveau zu erreichen und die bereits begonnene Erholungder einst stark dezimierten Population des Blauflossen-Thunfischs im Ostatlantikund im Mittelmeer abzusichern.Grantly Galland, ein leitender Mitarbeiter des internationalen Fischereiprojektsvon Pew, gab folgende Erklärung ab:"Nach fast zehnjährigen Verhandlungen in der Internationalen Kommission für dieErhaltung der Thunfischbestände im Atlantik ist die heutige Verabschiedung einesBewirtschaftungsverfahrens für den Blauflossen-Thunfisch ein bahnbrechenderMoment für den Fischfang.Der Blauflossen-Thunfisch, dessen kommerzielle Fischerei jedes Jahr mehr als 1Milliarde Dollar einbringt, war einst das Aushängeschild für Überfischung.Jahrelang haben die ICCAT und ihre 52 Mitgliedsregierungen immer wieder Quotenfestgelegt, die weit über den wissenschaftlich empfohlenen Grenzwerten lagen.Doch dank der Führungsrolle Kanadas, der Europäischen Union, Japans und derVereinigten Staaten, die sich alle für eine Umstrukturierung der Bewirtschaftungdes atlantischen Blauflossen-Thunfischs eingesetzt haben, gibt es nun eineICCAT-weite Verpflichtung, eine langfristige, nachhaltige Vision für dieFischerei anzustreben.Trotz erheblicher globaler Fortschritte - wie den in diesem Jahr im IndischenOzean und heute im Atlantik verabschiedeten Bewirtschaftungsverfahren - ist derPazifik nach wie vor die letzte Region der Welt, in der es keineBewirtschaftungsverfahren für Fischerboote gibt, die einen internationalbewirtschafteten Bestand befischen.Das könnte sich ändern, wenn die Fischereikommission für den westlichen undmittleren Pazifik (WCPFC) vom 27. November bis 3. Dezember in Da Nang, Vietnam,tagen wird. Auf der Tagung sollten die WCPFC-Mitglieder einBewirtschaftungsverfahren für den Echten Bonito (eine pazifische Thunfischart)verabschieden und unverzüglich umsetzen, der 35 % der weltweiten kommerziellenThunfischfänge ausmacht und eine äußerst wichtige Quelle für Nahrung,Lebensunterhalt und Staatseinnahmen darstellt.Wenn die WCPFC eine solche Richtlinie für den Echten Bonito im Pazifikbeschließt, würde dies einen Paradigmenwechsel über die Art und Weise, wieLänder rund um den Globus die Fischerei regeln, fortsetzen - und wäre einWendepunkt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung des weltweitenThunfischfangs."Die Pew Charitable Trusts setzen auf die Macht des Wissens, um die schwierigstenProbleme der heutigen Zeit zu lösen.