Fauci ruft bei letztem Auftritt im Weißen Haus zum Impfen auf

Fauci war in den USA zu einer zentralen Figur im Kampf gegen das Coronavirus geworden. Er trat auch bei Pressekonferenzen von Bidens Vorgänger Donald Trump im Weißen Haus auf, der vom Podium unter anderem davon gesprochen hatte, wie eventuell Licht oder Desinfektionsmittel das Virus im Körper abtöten könnten.

Fauci betonte am Dienstag, er habe Falschinformationen stets widersprochen - "was eine ganze Serie von Ereignissen in meinem Leben in Gang gesetzt hat". Trump-Anhänger forderten auf dem Höhepunkt der Pandemie lautstark, Fauci zu entlassen, und er bekam auch Morddrohungen.

Trumps Republikaner, die ab Januar die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, kündigten bereits eine parlamentarische Untersuchung von Faucis Handeln in der Pandemie an, die sehr politisiert ausfallen dürfte. Fauci betonte, dass er sich weiter allen Nachfragen des Parlaments stellen werde./so/DP/nas