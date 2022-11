Performio beschleunigt Wachstum mit neuer Niederlassung in London und Einführung des deutschen Rechenzentrums

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Performio, ein führender ICM-Anbieter

(Incentive Compensation Management), gab heute bekannt, dass er eine neue

Niederlassung in London eröffnet hat, um seinen schnell wachsenden Kundenstamm

in Europa und dem Nahen Osten zu bedienen.



Performio-Kunden in Europa werden nun von der Nutzung der ICM-SaaS-Lösung von

Performio profitieren, die in Frankfurt, Deutschland, gehostet wird. Dieses

Rechenzentrum wird den Service von Performio durch bessere Skalierbarkeit,

schnellere Leistung und verbesserte Verfügbarkeit für die europäischen Kunden

von Performio optimieren. Die Investition von Performio in ein neues

Rechenzentrum wird es Kunden außerdem ermöglichen, die zunehmenden Datenschutz-

und Sicherheitsstandards, die für die Unterstützung von personenbezogenen Daten

im europäischen Wirtschaftsraum erforderlich sind, besser zu erfüllen.