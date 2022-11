Dobot bringt kollaborative Roboter der Nova-Serie zur Automatisierung im Einzelhandel auf den Markt

SHENZHEN, China, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Arbeitskräftemangel und steigende Kosten überall in der Welt stellen zwei große Hürden für den Einzelhandels- und Dienstleistungssektor dar und eröffnen dem Automatisierungswandel neue Möglichkeiten. Um diese neu entdeckte Nachfrage besser zu erfüllen, hat Dobot die kollaborativen Roboter der Nova-Serie entwickelt, die speziell für Einzelhandelskunden entworfen wurden, um Aufgaben wie die Zubereitung von Kaffee, Cocktails, Eis, Nudeln, knusprig paniertem Hähnchen und sogar die Durchführung physiotherapeutischer Behandlungen zu übernehmen.

Die Cobots Nova 2 und Nova 5 sind die ersten beiden Modelle der Nova-Serie mit einer Tragfähigkeit von 2 kg bzw. 5 kg zur Übernahme von Aufgaben im Einzelhandel und in der Physiotherapie. Sie können Mitarbeiter ersetzen, und so zu einer Senkung von Betriebskosten beitragen, aber auch direkte menschliche Kontakte in Pandemiezeiten verringern.