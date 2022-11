Jos Vervoort, Executive Vice President von Rousselot bei Darling Ingredients, geht in den Ruhestand; Jeroen Colpaert wird Nachfolger von Jos Vervoort

IRVING, Texas, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) das weltweit führende Unternehmen in der Umwandlung von Lebensabfällen in nachhaltige Produkte und Produzent von erneuerbarer Energie, gab heute bekannt, dass Jos Vervoort, der Executive Vice President von Rousselot (die Kollagenmarke von Darling Ingredients) nach mehr als 16 Jahren Dienstzeit mit Wirkung zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand treten wird. Jeroen Colpaert wurde mit Wirkung zum 2. Januar 2023 zum Nachfolger von Jos Vervoort ernannt.

Seit 2017 ist Jos Vervoort als Executive Vice President bei Rousselot tätig. Er war maßgeblich an der Entwicklung von Rousselot zum Weltmarktführer bei Kollagenpeptiden beteiligt. Seit März 2006 war er in verschiedenen Funktionen für Darling Ingredients und seine Vorgänger VION Ingredients tätig, darunter als Vice President bei Rousselot und Managing Director bei Rousselot EMEA.

„Im Namen des Vorstands möchte ich Jos für seinen engagierten Einsatz und seine bedeutenden Beiträge für unser Unternehmen im Laufe der Jahre danken", sagte Randall C. Stuewe, Vorsitzender und Chief Executive Officer. „Jos hat eine entscheidende Rolle bei der Expansion unseres Kollagengeschäfts und bei der Positionierung von Darling Ingredients als weltweit führendes Unternehmen für kollagenbasierte Lösungen für die Sektoren Lebenmittel, Gesundheit und Ernährung, Biomedizin und Pharmazie gespielt."

Jeroen Colpaert wird Randall C. Stuewe unterstellt sein und für die Kollagenmarke Rousselot von Darling Ingredients verantwortlich sein, die aus 11 Kollagenanlagen auf der ganzen Welt, einem Kompetenzzentrum in Gent, Belgien und Vertriebsbüros in Frankreich, Japan und Malaysia besteht. Jeroen Colpaert wird auch für die Leitung der Integration des Gelnex-Geschäfts nach der behördlichen Zulassung verantwortlich sein.

Jeroen Colpaert bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen operatives Geschäft, Strategie und Unternehmensführung ein und ist derzeit Managing Director von Darling Ingredients für Tierkörperverwertung und Spezialitäten in Belgien und für das globale Geschäft mit Naturdärmen in Lebensmittelqualität verantwortlich. Er kam 2014 zu Darling Ingredients und leitete wichtige Akquisitionen und Integrationen im Geschäftsbereich Tierkörperverwertung und Spezialitäten des Unternehmens. Vor seiner Arbeit bei Darling Ingredients leitete Colpaert diverse Geschäftsbereiche bei einem Vorgängerunternehmen von Linde Gas. Colpaert hat einen Abschluss in chemischer Verfahrenstechnik von der Universität Gent, Belgien, und einen Internationalen Master in Betriebswirtschaftslehre von der Vlerick Business School in Gent, Belgien. Er spricht fließend Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.