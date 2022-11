Vizsla Silver erreicht eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsausfall

Vancouver, British Columbia (22. November 2022) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass es auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco ("Panuco") in Mexiko einen Sicherheitsmeilenstein erreicht hat: mehr als eine Million aufeinanderfolgende Arbeitsstunden ohne Arbeitsausfall.

"Unsere Sicherheitsbilanz und unsere kontinuierliche Umweltleistung zeigen das Engagement des Unternehmens für einen verantwortungsvollen und positiven Einfluss auf die Gemeinden, in denen wir tätig sind", erklärte Michael Konnert, President und CEO. "Die Sicherheit aller Mitarbeiter und Auftragnehmer, die in Panuco arbeiten, ist ein zentraler Wert für das Unternehmen und für die Durchführung eines erfolgreichen Projekts von größter Bedeutung. Dies, zusammen mit dem Engagement und den Bemühungen aller Arbeiter, sicherzustellen, dass alle Arbeiten auf die sicherste Art und Weise durchgeführt werden, hat diesen Erfolg möglich gemacht."

"Ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter und Auftragnehmer, die am Panuco-Projekt arbeiten", kommentierte Hernando Rueda, Country Manager. "Seit Beginn unserer Arbeiten in Panuco im Jahr 2019 hat das Unternehmen der Entwicklung einer Sicherheitskultur Priorität eingeräumt, in der alle Mitarbeiter zusammenarbeiten, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Das Erreichen des Meilensteins von einer Million Arbeitsstunden ohne Zwischenfälle mit Ausfallzeiten ist ein Beweis für das Engagement der Mitarbeiter für diese Philosophie."

Das Unternehmen möchte die Abteilung für Gesundheit und Sicherheit des Projekts für die Entwicklung und Umsetzung eines Sicherheitsprogramms von Weltklasse in Panuco loben. Mit der Unterstützung aller Managementebenen, von der Baustelle bis hin zum Vorstand, hat die Abteilung für Gesundheit und Sicherheit erreicht, dass die Belegschaft, die Partnerunternehmen und andere Interessengruppen vor Ort ihr Sicherheitsprogramm unterstützen.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 6.761 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 86 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern Untertagebau, Straßen, Strom und Genehmigungen.