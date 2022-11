MAG OF LIFE BEGINNT MIT DEM VERKAUF VON ACHT "MANSIONS" DER RITZ-CARLTON RESIDENCES AM DUBAI CREEKSIDE MIT EINEM MARKTWERT VON JEWEILS 47,8 Millionen US-DOLLARS

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



- Das 1,3 Milliarden US-Dollar teure Projekt ist das erste in der Region, das

mit der Zertifizierung "WELL Health-Safety" ausgezeichnet wurde.

- Die verfügbaren "Mansions" wurden im Stil von zwei von drei architektonischen

Themen gebaut: Erde und Wasser.



MAG of Life hat den Verkauf von acht von insgesamt zwölf "Mansions" der

Ritz-Carlton Residences, am Dubai, Creekside, die Teil des Keturah Resorts sind,

mit einem Marktwert von jeweils 47,8 Millionen US-Dollars bekanntgegeben. Die

luxuriöse Wellness-Anlage, die auf 1,3 Milliarden US-Dollars geschätzt wird,

bietet Bewohnern eine einzigartige und gesunde Umgebung mit einem 180-Grad-Blick

auf die Skyline von Dubai, die zu einem inspirierten Lifestyle beiträgt. Die

Baukosten der bebauten Fläche betragen 586 US-Dollars pro Quadratfuß.





Alle zum Verkauf stehenden "Mansions" verfügen über vier Stockwerke(Untergeschoss + G + 2), 8 Schlafzimmer, ein Madschlis, ein Spa-Bereich, einKino-Raum und einen erstklassigen Fitnessraum mit modernen Geräten. Die"Mansions" sind in einer Auswahl von zwei architektonischen Themen erhältlich:Erde (46.648,2 Quadratfuß) und Wasser (45.927,24 Quadratfuß).Die minimalistische Architektur der Erde-Villa, die versteckt von der Straße istund dennoch eine erstaunliche Aussicht auf das Wasser bietet, steht im ständigenDialog mit ihrer Umgebung. Die raumhohen Glasschiebetüren ermöglichen einenweiten Ausblick, verbinden nahtlos Terrasse und Wohnzimmer und wandeln sich imgeöffneten Zustand in einen großen Empfangsbereich um.Unter Berücksichtigung natürlicher Faktoren wurde das Design der Wasser-Villasorgfältig nach den klimatischen Eigenschaften des Standorts gestaltet. UnterBerücksichtigung der saisonalen Veränderungen der Sonne wurde die Architektur soangepasst, dass natürliches Licht hereinkommt, ohne dass die Innenräumeüberhitzt werden.Im Keturah Resort stehen den Hauseigentümern eine große Auswahl anEinrichtungen, darunter ein Ritz Carlton Hotel mit Strandzugang, ein privaterMember-Club, ein Frauenclub, ein Kinderclub, ein umfassendes, ganzheitlichesWellnesscenter, Restaurants auf Michelin-Sterne-Niveau und eineEinkaufspromenade. Die luxuriöse Anlage wird die erste in der MENA-Region sein,welche die Zertifizierung "WELL Health-Safety" für ihre Gebäude als Teil der vonMAG of Life registrierten "WELL Community" erhalten hat. Darüber hinaus werdendie Bewohner Zugang zu einem luxuriösen Wellnesshotel sowie zu acht nachhaltigenund bioorientierten Einzelhandelsflächen haben, darunter Wochenend-Bauernmärkte,rund um die Uhr gesicherte Privatparkplätze mit Park-Service und einegeschlossene Wohnanlage mit einzigartigem Blick auf das Naturschutzgebiet.Alle Residenzen werden das Konzept von KETURAH einer neuen Dimension vonWohlbefinden integrieren. Das KETURAH Resort by MAG of Life liegt am Dubai Creekund bietet eine bequeme Anbindung an Dubai Downtown, das Dubai InternationalFinancial Centre (DIFC) und den internationalen Flughafen von Dubai.