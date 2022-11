HONOR bringt das HONOR MagicOS 7.0 in China auf den Markt

SHENZHEN, China, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR hat heute die Markteinführung des HONOR MagicOS 7.0 in China angekündigt. Das neueste HONOR MagicOS 7.0 verbessert das Benutzererlebnis mit intelligenter Konnektivität, intelligenten Diensten, reibungsloser Leistung und verbesserter Privatsphäre und Sicherheit. Es bietet eine Reihe von benutzerzentrierten Lösungen, die über verschiedene Systeme, Geräte und Ökosysteme hinweg funktionieren und das Engagement der Marke für die Schaffung einer neuen intelligenten Welt für alle verdeutlichen.

„Als eine der strategischen Innovationen von HONOR erweckt das HONOR MagicOS ein umfassendes Ökosystem zum Leben und sorgt mit seiner vollständig aktualisierten Softwarearchitektur für eine unvergleichliche Benutzererfahrung. Das HONOR MagicOS ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit über Geräte und Ökosysteme hinweg und macht aus gerätebasierten Erfahrungen nutzerzentrierte Erfahrungen", so George Zhao, CEO der HONOR Device Co, Ltd.

Intelligente Konnektivität macht das Leben leichter

Der mit dem HONOR MagicOS 7.0 neu eingeführte MagicRing ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Diensten über Systeme und Geräte hinweg. Im Gegensatz zu den manuellen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen der herkömmlichen Lösungen können sich mit dem MagicRing von HONOR mehrere Geräte desselben Kontos automatisch und mit geringem Stromverbrauch miteinander verbinden.

Der MagicRing verbindet nicht nur Geräte, sondern auch geräteübergreifende Dienste. Die neue Lösung ermöglicht es den Nutzern, dieselbe Tastatur und Maus für mehrere Geräte zu verwenden, Anrufe und Benachrichtigungen auf einem anderen Gerät als dem Smartphone zu empfangen und dieselbe Anwendung kontinuierlich auf allen Geräten einzusetzen, um mehr im Leben erreichen zu können. Durch den sicheren und reibungslosen Fluss von Diensten und Informationen über mehrere Geräte hinweg erleichtert der MagicRing den Betrieb mehrerer Geräte und sorgt für eine bessere Vernetzung, so dass die Benutzer von einer automatischen Verbindung, schnellen Datenübertragungen und einem reibungslosen Betrieb profitieren.