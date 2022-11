TECNO-Webinar "Push for Premium" präsentiert neues Vorzeigeprodukt der Serie PHANTOM X2 mit Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek

London (ots/PRNewswire) - TECNO, eine globale innovative Technologiemarke mit Niederlassungen in mehr als 70 Märkten weltweit, gab heute während des Webinars "The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them" (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gteVWOoMQ9q-RP5CDZ-wBQ) vom 22. November 2022 bekannt, dass ihre neueste hochwertige Smartphone-Serie PHANTOM X2 mit dem fortschrittlichen Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek und bahnbrechenden Kamera-Innovationen ausgestattet sein wird. Das Webinar bietet eine Plattform für maßgebliche Branchenführer, um die Treiber und Kräfte zu besprechen, die die wachsende globale Nachfrage nach erstklassigen Smartphone-Technologien beeinflussen. Während des Webinars kündigte TECNO außerdem an, dass seine hochwertige Submarke PHANTOM im Dezember eine bahnbrechende Smartphone-Serie der nächsten Generation, die PHANTOM X2, auf den Markt bringen wird.

