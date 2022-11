EDINBURGH (dpa-AFX) - Ungeachtet der Entscheidung des britischen Obersten Gerichts im Streit um eine schottische Unabhängigkeit sieht eine Expertin die Befürworter einer Loslösung bereits als Gewinner. Sollte der Supreme Court in London urteilen, dass das Regionalparlament in Edinburgh keine Volksabstimmung ansetzen darf, bedeute dies, dass es sich beim Vereinigten Königreich nicht um eine freiwillige Union handele, sagte die Politologin Kirsty Hughes der Deutschen Presse-Agentur. Das Gericht würde damit der Argumentation der Regierung und der größten Oppositionspartei Labour widersprechen. "Das würde für eine schlechte Union sprechen", sagte Hughes.

Der Supreme Court will am (heutigen) Mittwoch (10.45 Uhr) seine Entscheidung bekanntgeben, ob das Regionalparlament in Edinburgh ohne Zustimmung der britischen Regierung ein Referendum einberufen darf. London bestreitet dies.