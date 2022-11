WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Streit über den Teil-Erlass von Studienkrediten hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden einen Stopp für Rückzahlungen bis Mitte kommenden Jahres verlängert. Er sei absolut überzeugt, dass sein Plan in Rahmen der Gesetze liege, sagte Biden in einem am Dienstag veröffentlichten kurzen Video.

Seine Regierung war vor das Oberste Gericht der USA gezogen, um gerichtliche Blockaden des Vorhabens zu durchbrechen. In den vergangenen Wochen hatten zwei Gerichtsentscheidungen den Plan, ehemaligen Studierenden in den USA einen Teil ihrer Studienkredite zu erlassen, auf Eis gelegt.