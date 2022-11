In den letzten Wochen und Monaten bildete die Aktie eine Seitwärtsbewegung aus. Curaleaf Holdings oszillierte hierbei in den Grenzen 4,8 US-Dollar / 5,0 US-Dollar auf der Unterseite und 7,0 US-Dollar / 7,4 US-Dollar auf der Oberseite. Noch Anfang November war die Unterseite dieser Handelsspanne einem immensen Druck ausgesetzt. Ein Bruch der Begrenzung 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar hätte die Aktie auf der Unterseite womöglich noch einmal in Bedrängnis gebracht. So aber konnte Curaleaf Holdings dieses Negativ-Szenario noch einmal abwenden. Die robusten Quartalsergebnisse (auch wenn das Zahlenwerk nicht in allen Punkten überzeugen konnte) und der nach den jüngsten US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreisen an den Aktienmärkten aufgekommene Optimismus wirkten sich positiv auf Curaleaf Holdings aus und trieben die Aktie in Richtung 7,0 US-Dollar und damit an die obere Begrenzung der Range heran. Damit war die Aufgabenstellung aus charttechnischer Sicht klar definiert. Doch ein erster Versuch, die Range aufzubrechen, scheiterte an einsetzenden Gewinnmitnahmen.

Schauen wir uns die aktuellen Quartalsergebnisse von Curaleaf im Detail an. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im 3. Quartal 2022 mit 339,728 Mio. US-Dollar an, nach 337,553 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022. Damit verzeichnete das Unternehmen erneut einen leichten Umsatzanstieg. Die US-Amerikaner wiesen für das 3. Quartal 2022 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -51,475 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe -28,336 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im 3. Quartal 2022 auf +84,044 Mio. US-Dollar, nach +86,177 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022.

Kurzum. Curaleaf Holdings konnte zunächst mit der Aufwärtsbewegung in Richtung 7,0 US-Dollar eine Entlastung herbeiführen. Nun gilt es, die Bewegung weiter auszubauen und die Zone 7,0 US-Dollar / 7,4 US-Dollar erfolgreich aufzubrechen, um die Bodenbildung möglicherweise abzuschließen. Die zuletzt zu beobachtenden Gewinnmitnahmen machten der Aktie allerdings erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 7,4 US-Dollar der Aktie weitere Luft in Richtung 8,0 US-Dollar verschaffen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9+ US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Auf der Unterseite hat der Bereich 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.