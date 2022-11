Blicken wir zunächst jedoch auf die charttechnische Verfassung der Aktie.

Mit den Zahlen im Rücken initiierte Aurora Cannabis zuletzt einen Vorstoß auf der Oberseite und über die 2,0 CAD hinweg. Dieser erlangte jedoch keine Relevanz, verpasste es Aurora Cannabis doch, im entscheidenden Moment nachzusetzen; sprich sich von den 2,0 CAD zu lösen. Und so kam es, wie es kommen musste. Aurora Cannabis drehte wieder nach unten ab. Auf der Unterseite sollte es für Aurora Cannabis hingegen nicht mehr unter die 1,6+ CAD gehen. Ein Bruch dieser Zone würde sofort die zentrale Unterstützung im Bereich von 1,4 CAD unter Druck setzen.

Blicken wir auf das aktuelle Zahlenwerk. Aurora Cannabis berichtete über das 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30.09.2022) des Fiskaljahres 2023, das nur drei (!) Quartale umfassen wird und am 31.03.2023 endet. Aurora Cannabis gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 49,263 Mio. CAD an, nach 50,215 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 30.06.2022. Für das adjustierte EBITDA wurde in Q1 / 2023 ein Minus in Höhe von -8,700 Mio. CAD ausgewiesen. Bereits im Q4 / 2022 (3-Monats-Zeitraum zum 30.06.2022) belief sich das adjustierte EBITDA auf ein Minus in Höhe von -11,564 Mio. CAD. Der Nettoverlust belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf -51,9 Mio. CAD.

Kurzum. Die Zahlen vermochten es letztendlich nicht, Aurora Cannabis entscheidend über die Marke von 2,0 CAD zu hieven und so die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Vielmehr zeigte sich in den letzten Handelstagen, dass die Luft für die Aktie oberhalb von 2 CAD dünn wird. Nach dem Rücksetzer muss Aurora Cannabis nunmehr aufpassen, dass sich auf der Unterseite kein Momentum aufbaut. Ein Rücksetzer unter die 1,6+ CAD wäre vor diesem Hintergrund ein Warnzeichen. Sollte es gar zum Bruch der 1,4 CAD kommen, wäre Obacht geboten.