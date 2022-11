JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 50 Euro gesenkt. Der ambitionierte Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 lasse kaum weiteren Spielraum, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass die Franken letztlich am unteren Ende der Zielvorgaben landen werden, und dafür vor allem ein gutes zweites Halbjahr brauchen. Seine Ergebnisschätzungen bis 2025 kappte Vane-Tempest um bis zu 7 Prozent./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 15:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 50,75EUR gehandelt.



