HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Es sei zu früh, um Interesse an der Aktie zu zeigen, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Realität im ganzen Online-Modesektor sei, dass der Schwung im bisherigen Jahresverlauf merklich nachgelassen habe. Der konjunkturelle Gegenwind dürfte in den kommenden Monaten anhalten, während die Lagerbestände in der Branche erhöht blieben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 28,84EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 26 Euro