Arbor Metals bemüht sich aktiv um Erweiterung des Lithiumprojekts Jarnet in James Bay (Quebec, Kanada)

Vancouver, Kanada - 22. November 2022 - Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass es die Firma Canexplor Management Ltd. beauftragt hat, das Unternehmen bei der Erweiterung des unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiets Jarnet in der Region James Bay in Quebec, das an das hochkarätige Konzessionsgebiet Corvette-FCI von Patriot Battery Metals Inc. (PMET) angrenzt, zu unterstützen.

Canexplor Management Ltd. bemüht sich aktiv darum, weitere strategische Claims in der Nähe des Lithiumprojekts Jarnet zu erwerben. Das Lithiumprojekt Jarnet umfasst derzeit zwei Claim-Blöcke mit insgesamt 47 kartografisch ausgewiesenen Claims, die sich über eine Fläche von etwa 2.584 Hektar erstrecken und im Norden an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI angrenzen. Der „Northeast Block“ ist vom Grünsteingürtel La Grande unterlagert, demselben Wirtsgestein, das auch die Lithiummineralisierung von PMET und mehrere andere Mineralvorkommen in der Region beherbergt. Einzelheiten und Karten zum aktuellen Erwerb werden veröffentlicht, sobald die Konzessionsgebiete gesichert werden konnten.

Der „Northeast Block“ grenzt im Westen, Süden und Osten an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI von PMET. Die Entscheidung, das Projekt Jarnet zu erweitern, wurde nach einer ersten Auswertung des kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramms des Unternehmens getroffen. Mit der Hinzunahme dieser Claims kann das Unternehmen den Umfang seines Arbeitsprogramms in der nächsten Phase erweitern.

Die Proben, die im Rahmen der früheren Feldaktivitäten des Unternehmens entnommen wurden, werden in Kürze erwartet; ihre Ergebnisse werden gemeldet, sobald sie verfügbar sind. Während des Sommerprogramms auf dem Projekt Jarnet wurden insgesamt neunzig (90) Gesteinsproben entnommen, darunter viele Proben von bisher nicht kartierten Pegmatitgängen. Nach Erhalt der Analysen wird das Unternehmen alle Probenergebnisse, geophysikalischen Daten, Informationen aus der Bewertungsdatei und Satellitenbilder in die nächste Explorationsphase auf dem Projekt Jarnet einbeziehen.