Kiplin Metals informiert über aktuelle Explorationsaktivitäten auf dem Uranprojekt Cluff Lake Road in Saskatchewan

Wie bereits berichtet (5. Oktober 2022), führte ein Team der Firma Exploration Facilitation Unlimited Inc. geophysikalische magnetische Messungen über insgesamt 25 Profilkilometer auf Linien im Abstand von 100 Metern sowie geophysikalische magnetische Messungen über insgesamt 15 Profilkilometer auf 50-Meter-Infill-Linien in Gebieten mit bekannten Leitern und/oder Radongasanomalien durch. Die Radongassensoren der Alpha-Track-Untersuchung, die 2017 auf dem Projekt Cluff Lake absolviert wurde, grenzten mehrere Anomalien ab.

Der nördliche Teil des CLR-Projekts ist weitgehend von einer Abraumschicht bedeckt und weist zahlreiche kleine Seen und Teiche auf. Die Auftragnehmer des Unternehmens konzentrierten sich auf die Erprobung niedriger Hügel und Bergrücken anhand eines Spektrometers, um eine anomale radioaktive Strahlung - gemessen als Counts per Second (cps, Zählimpulse pro Sekunde) - zu erkennen. Die Messungen der Hintergrundradioaktivität mit einem tragbaren RS-125 Super-SPEC-Gammastrahlenspektrometer der Firma Radiation Solutions liegen im Bereich von 20 bis 50 cps (*). Auf der nördlichen Hälfte des Projekts wurden über 100 anomale Findlinge mit Strahlwerten im Bereich von 100-500 cps entdeckt. Das nördlichste anomale (erhöhte Radioaktivität) Findlingsgeschiebe wird auf beiden Seiten von Seen flankiert und korreliert mit einem zuvor definierten elektromagnetischen (EM) Leiter und einer erhöhten Radongasanomalie.

(*) Die natürliche Gammastrahlung in den Ausbissen, über die in dieser Pressemeldung berichtet wird, wurde mit einem tragbaren RS-125 Super-SPEC-Gammastrahlenspektrometer von Radiation Solutions in Counts per Second (cps, Zählimpulse pro Sekunde) gemessen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Spektrometer-Messwerte nicht direkt oder gleichförmig mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein von radioaktivem Material verwendet werden sollten.