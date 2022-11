Die neue Aufgabe von Markenspezialist Charlie Zhang wird das Vorantreiben der aktuellen Strategie und der weiteren Globalisierung der Marke Aiways sein. Vor allem der Einstieg in neue Märkte und die Steuerung der stetig beschleunigten Expansion wird sein Tagesgeschäft bestimmen. Hierbei kann er sich bestens mit seinem Nachfolger Matthew Qiu abstimmen, mit dem er bisher im Aiways-Vorstand eng und erfolgreich zusammenarbeitete.



Die Entscheidung den erfahrenen Ingenieur und bisherigen Produktionsvorstand Qiu zum neuen CEO zu ernennen, sorgt für ein klares Signal: Aiways steht nicht nur für fortschrittliche Technologie, sondern auch für höchste Qualität der Produkte. Der Fokus der Marke und seiner Produkte liegt weiterhin auf Innovation, Funktionalität, Design und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways, über die Entscheidung: "William Chen hat in einem sehr anspruchsvollem Geschäftsumfeld und während der Pandemie das Ruder bei Aiways fest in der Hand gehabt und die Firma durch stürmische See geleitet. Er übergibt nun und es freut mich sehr, an Charlie Zhang, der der ideale Stratege für die weiteren Schritte der globalen Expansion ist und durch ein enges Vertrauensverhältnis zum neuen CEO Matthew Qiu die Abstimmungswege kurz und effizient hält."

