GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Verkündete mehrjährige Verträge hätten wohl dafür gesorgt, dass die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen einer verbesserten Kostenkontrolle erhöhte er seine operative Margenerwartung für dieses Jahr an das untere Ende der Zielspanne./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 20:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 12,20EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m