EUR/USD prallt an Hürde ab, Ölpreis verteidigt Unterstützung erneut

Geringe Volatilität – das gilt es nun zu beachten

von Sven Weisenhaus

Man könnte sich von den aktuellen Marktbewegungen schon seit einigen Tagen arg gelangweilt fühlen. Denn insbesondere am Aktienmarkt herrscht zwar weiterhin eine freundliche Stimmung, doch geht es mit den Kursen dabei weder nennenswert nach oben, noch kommt es nach den zuvor teils sehr starken Kurserholungen zu den erwarteten Rücksetzern. Stattdessen erleben wir lediglich Konsolidierungen auf den erreichten Niveaus, die sich in recht engen Grenzen abspielen.

Dabei ist es völlig egal, ob man sich den DAX, MDAX, SDAX, Euro STOXX 50, Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq 100 etc. anschaut. Überall erhält man beim Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Handelstage das gleiche Bild.

Hohe Gewinne nur mit höherem Risiko

Um in einem solchen Markt Trading-Gewinne zu erzielen, muss man versuchen, sehr kleine Kursbewegungen ausnutzen. Damit diese erkleckliche Erträge abwerfen, muss man entweder den Kapitaleinsatz oder den Hebel erhöhen. Das kann allerdings zu einem Problem werden, wenn man sich von der volatilitätsarmen Marktphase einlullen lässt.

Verlässt man sich darauf, dass die Handelsspannen eng bleiben, geht man womöglich höhere Risiken ein, um noch lohnenswerte Gewinne einzufahren. Kommt es dann aber wieder zu größeren Kursbewegungen und laufen diese in die falsche Richtung, kann das Depot plötzlich in eine Schieflage geraten. – Ein typischer Anfängerfehler.

Seien Sie sich also der Risiken bewusst, wenn Sie Ihre Handelsstrategie an die aktuelle volatilitätsarme Marktphase anpassen!

Es herrscht derzeit der typische Gewöhnungseffekt

Gestützt wird die aktuelle Ruhe am Markt übrigens dadurch, dass es kaum Nachrichten gibt, an die man sich nicht schon längst gewöhnt hat. Egal, ob der Krieg in der Ukraine oder die Sorge vor der Inflation und steigenden Zinsen – auf Neuigkeiten dazu reagieren die Kurse aktuell kaum noch. So kann man derzeit auch immer noch viel über Wortmeldungen von Notenbankern lesen. Aber die Zinserwartungen verändern diese kaum. Und daher bleiben auch die Kurse am Aktien-, Anleihe- und Devisenmarkt derzeit relativ unbewegt. Seien Sie aber gewiss, dass solche Marktphasen irgendwann enden!